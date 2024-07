Kasia Zielińska dołączyła do grona miłośniczek designu marki Tous. Na tegorocznym rozdaniu nagród Viva! Najpiękniejsi aktorka i piosenkarka wybrała czarną, krótką kreację, którą uzupełniła małą torebką Tous.

Jak dowiedziała się redakcja torebka ta to model "Chest Iron" i pochodzi z wiosenno-letniej kolekcji Tous. Torebka ze złotymi wykończeniami zrobiona jest ze skóry bydlęcej wyglądającej jak egzotyczna łuska. Koszt takiego cacka to ok. 550 złotych, dostępna jest w kilku wariantach kolorystycznych w polskich sklepach Tous.

Jak uważacie, warto?