Edyta Olszówka wygląda coraz lepiej! Ostatnio na gali "Najlepsze dla Urody 2013" miała na sobie minimalistyczną czarno-białą sukienkę o prostym kroju. Do niej aktorka dobrała czarne kozaki z wysoką cholewą i złote dodatki. Wybrała też klasyczną, małą torebkę na długim, łańcuchowym pasku.

Ta ostatnia to projekt Michaela Korsa. Torebka kosztuje około 819zł. Trzeba przyznać, że złote wykończenie świetnie pasuje do reszty stylizacji. Na plus są też prosto ułożone włosy aktorki i duże złoto-białe kolczyki. Olszówka ma coraz lepszy styl! Brawo!

Zobaczcie więcej zdjęć z wydarzenia: