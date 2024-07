Anna Mucha charytatywnie wystąpiła w sesji zdjęciowej dla Missiu - kreatora koronkowych bransoletek, przekazując całość swojego wynagrodzenia na S.O.S. Wioski Dziecięce. Gwiazda, która słynie z dobrego stylu, tym razem też nas nie zawiodła.

Anna Mucha w sesji wystąpiła w koronkowej bransoletce Missiu oraz pięknej tiulowej kreacji, która pochodzi z najnowszej kolekcji H&M Cosncious Exclusive. Długa suknia z gorsetem podkreślającym figurę i z szeroką, tiulową spódnicą składającą się z wielu warstw wykończonych złotą nitką to koszt tego cudeńka o miętowym zabarwieniu to ok. 799 złotych. Skusicie się?