Tulia to polski żeński zespół wokalny, założony w Szczecinie. W jego skład wchodzą: Dominika Siepka, Joanna Sinkiewicz, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak. Działają od 2017. Zrobiło się o nich głośno, kiedy to nagrały cover zespołu Depeche Mode „Enjoy The Silence” oraz „Nieznajomy” Dawida Podsiadło. Ich autorski singiel „Jeszcze Cię nie ma” zdobył aż trzy nagrody na Festiwalu w Opolu oraz nominacje do Fryderyków.

W tym roku naszego reprezentanta nie wybierali widzowie w głosowaniu. Tulię do Eurowizji zgłosiła wytwórnia muzyczna, Universal Music Polska, która współpracowała z Eurowizję. I zdaniem zespołu takie rozwiązanie może się sprawdzić:

„Już takie wybory były, właściwie przez większość czasu trwania Eurowizji i w świadomości Polaków. Wydaje się nam, że wybór wewnętrzny np. Roxie Węgiel na Eurowizję Junior, był akurat trafny, więc dlaczego nie tym razem” – powiedziały w rozmowie z Radiem Szczecin.

