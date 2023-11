Z ostatniej chwili: reprezentantem Polski na Eurowizję 2019, która odbędzie się w Tel Avivie, będzie zespół TULIA! Tak zadecydowała Komisja Konkursowa TVP. Ich piosenka nie została jeszcze opublikowana. Wybór dziewczyn, które wykonują muzykę folkową, budzi skrajne emocje!

Kim są dziewczyny z zespołu Tulia?

Tulia to polski żeński zespół wokalny, założony w Szczecinie w 2017 roku. W jego skład wchodzą: Dominika Siepka, Joanna Sinkiewicz, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak. W 2017 roku nagrały folkową wersję utworu Depeche Mode „Enjoy The Silence”, która została udostępniona na fapejdżu zespołu. Wówczas zrobiło się o nich głośno. Następnie nagrały cover hitu Dawida Podsiadło „Nieznajomy”. W maju 2018 roku ukazał się ich album „Tulia”, która dotarł do 7 miejsca listy sprzedaży OLIS. W czerwcu wystąpiły w konkursie Premier na 55. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem „Jeszcze Cię nie ma”. Zdobyły wówczas aż trzy statuetki - nagrodę jurorów, publiczności oraz nagrodę od ZAIKS.

Piosenka Polski na Eurowizję 2019

Piosenka Tulii na Eurowizję 2019 nie miała jeszcze swojej premiery. Nie wiadomo kiedy zostanie zaprezentowana widzom i fanom Eurowizji. Do tej pory Tulia specjalizowała się w śpiewaniu coverów, jednak na Eurowizji muszą zaprezentować premierowy utwór. Najpewniej będzie to singiel z płyty "Tulia Deluxe Edition".

Eurowizja 2019 - gdzie oglądać?

64. Konkurs Piosenki Eurowizji 2019 odbędzie się w dniach od 14 do 18 maja w Tel Avivie. Będzie emitowany m.in. w TVP 1 oraz na stronie eurovision.tv. Konkurs jest podzielony na dwa półfinały i finał. Polska wystąpi w pierwszej połowie pierwszego półfinału Eurowizji 2019, czyli 14 maja. Oto dokładne podziały:

Pierwszy półfinał - Eurowizja 2019

Pierwsza połowa:

Słowenia

Białoruś

Czechy

Czarnogóra

Cypr

Serbia

Finlandia

Polska

Węgry

Druga połowa:

Estonia

Portugalia

San Marino

Islandia

Gruzja

Australia

Belgia

Ukraina

Grecja

Drugi półfinał - Eurowizja 2019 (16 maja)

Pierwsza połowa:

Szwajcaria

Szwecja

Irlandia

Austria

Mołdawia

Łotwa

Rumunia

Dania

Armenia

Druga połowa:

Albania

Azerbejdżan

Macedonia

Norwegia

Rosja

Holandia

Chorwacja

Litwa

Malta



Będziecie oglądać? Wróżycie sukces Tulii?

