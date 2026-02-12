Wszyscy na to czekali. Andziaks w końcu zabrała głos ws. imienia synka
Andziaks ponad miesiąc temu po raz drugi została mamą. Do tej pory jednak nie zdecydowała się ujawnić imienia swojej drugiej pociechy. Nic więc dziwnego, że fani nieustannie zasypują ją pytaniami w tej kwestii. W końcu pod nowym filmem na kanale Youtube, Andziaks zabrała głos w tej sprawie.
Andziaks w minioną środę opublikowała nowy film na swoim kanale Youtube, zatytułowany "Mama poznaje naszego synka". Fani youtuberki oczywiście bardzo ucieszyli się na jej nowy vlog, jednak w dalszym ciągu nie poznali w nim odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytanie - jak ma na imię synek Andziaks i Luki? W komentarzach pod nowym filmem influencerki szybko pojawiło się mnóstwo pytań na ten temat. W końcu Andziaks postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości.
Andziaks i Luka doczekali się synka
Przypomnijmy, że Andziaks i Luka powitali na świecie synka dokładnie 7 stycznia 2026 roku. Od tamtej pory para regularnie dzieli się z fanami nowymi zdjęciami i filmami z pociechą. Ogromną popularnością cieszy się również film Andziaks opublikowany na kanale Youtube, na którym influecnerka pokazała swój drugi poród. W ciągu trzech tygodni film odnotował już ponad 2 miliony wyświetleń. Nie zabrakło również vloga z relacji Charlie na młodszego brata.
Andziaks zabrała głos ws. imienia synka
Tym razem Andziaks podzieliła się filmem, w którym jej mama poznaje wnuka. Nowy film na kanale Youtuberki szybko zyskuje na popularności, a fani nie szczędzą komplementów. Nie zabrakło jednak też wielu komentarzy w kwestii imienia malucha, gdyż na filmie znów nie padło, jak nazywa się synek Andziaks i Luki.
Dzień dobry. Kiedy poznamy imię synka?
Andziaks w końcu nie wytrzymała i postanowiła odpowiedzieć na ten komentarz. Konsekwentnie jednak nie zdradziła imienia swojej drugiej pociechy i odparła:
A czy to jest takie istotne? Sama się jeszcze nie mogę zdecydować
Fani Andziaks jednak szybko zwrócili uwagę, że maluch ma już ponad miesiąc, a to oznacza, że minął również czas na zarejestrowanie noworodka w Urzędzie Stanu Cywilnego, który wynosi 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia przez szpital. Tym samym para musiała już wybrać imię dla dziecka, jednak po prostu w dalszym ciągu nie chce go zdradzać światu.
Jak myślicie, kiedy Andziaks i Luka w końcu się na to zdecydują?
