Andziaks w minioną środę opublikowała nowy film na swoim kanale Youtube, zatytułowany "Mama poznaje naszego synka". Fani youtuberki oczywiście bardzo ucieszyli się na jej nowy vlog, jednak w dalszym ciągu nie poznali w nim odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytanie - jak ma na imię synek Andziaks i Luki? W komentarzach pod nowym filmem influencerki szybko pojawiło się mnóstwo pytań na ten temat. W końcu Andziaks postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości.

Andziaks i Luka doczekali się synka

Przypomnijmy, że Andziaks i Luka powitali na świecie synka dokładnie 7 stycznia 2026 roku. Od tamtej pory para regularnie dzieli się z fanami nowymi zdjęciami i filmami z pociechą. Ogromną popularnością cieszy się również film Andziaks opublikowany na kanale Youtube, na którym influecnerka pokazała swój drugi poród. W ciągu trzech tygodni film odnotował już ponad 2 miliony wyświetleń. Nie zabrakło również vloga z relacji Charlie na młodszego brata.

Andziaks zabrała głos ws. imienia synka

Tym razem Andziaks podzieliła się filmem, w którym jej mama poznaje wnuka. Nowy film na kanale Youtuberki szybko zyskuje na popularności, a fani nie szczędzą komplementów. Nie zabrakło jednak też wielu komentarzy w kwestii imienia malucha, gdyż na filmie znów nie padło, jak nazywa się synek Andziaks i Luki.

Dzień dobry. Kiedy poznamy imię synka? - zapytała jedna z fanek pod najnowszym filmem Andziaks

Andziaks w końcu nie wytrzymała i postanowiła odpowiedzieć na ten komentarz. Konsekwentnie jednak nie zdradziła imienia swojej drugiej pociechy i odparła:

A czy to jest takie istotne? Sama się jeszcze nie mogę zdecydować - odpowiedziała Andziaks

Fani Andziaks jednak szybko zwrócili uwagę, że maluch ma już ponad miesiąc, a to oznacza, że minął również czas na zarejestrowanie noworodka w Urzędzie Stanu Cywilnego, który wynosi 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia przez szpital. Tym samym para musiała już wybrać imię dla dziecka, jednak po prostu w dalszym ciągu nie chce go zdradzać światu.

Jak myślicie, kiedy Andziaks i Luka w końcu się na to zdecydują?

