Luka i Andziaks już od przeszło miesiąca są szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci. Do tej pory jednak nie zdecydowali się oficjalnie ujawnić imienia swojego drugiego dziecka, dlatego nic dziwnego, że spakulacji na ten temat wśród fanów nie brakuje. Teraz wielu z nich jest pewnych, że Luka dał wszystkim podpowiedź w tej kwestii! Ale czy aby na pewno? Sprawdźcie szczegóły.

Luka pokazał zdjęcie z dziećmi

Przypomnijmy, że Andziaks urodziła drugie dziecko dokładnie 7 stycznia 2026 roku. Od tamtej pory Andziaks i Luka kilkukrotnie pokazali kadry ze swoją drugą pociechą, ale teraz po raz pierwszy możemy zobaczyć ich synka w pełnej okazałości. Urocze zdjęcie pojawiło się na Instagramie Luki, a fani natychmiast ruszyli z komentarzami. Wielu z nich twierdzi, że chłopczyk to wykapana mama!

Ale on jest podobny do @andziaks

Malutki to mała mama. W końcu, bo córka klon taty

Ale do Andzi podobny - piszą internauci

Też tak uważacie? Wspomniane zdjęcie możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Luka przypadkiem zdradził imię synka?

Jednak to jedna z najnowszych relacji Luki na InstaStories rozgrzała cały Internet. Wiele osób zwróciło uwagę na jej opis:

Hello Chandler

Na TikToku szybko pojawiło się mnóstwo teorii od fanów, którzy stwierdzili, że Luka przypadkiem mógł zdradzić imię synka i jest to Chandler! Część internautów jednak pospieszyła z wyjaśnieniem, że może to być jednak nawiązanie do bohatera serialu "Przyjaciele", który Luka uwielbia. A Wy, co o tym myślicie?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Fot. Instagram lucky_luka_official

Zobacz także: