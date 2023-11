Reklama

O kolejnych związkach Agnieszki Włodarczyk zawsze jest głośno! Najwięcej emocji wzbudzał jej związek z Mikołajem Krawczykiem, aktor rozstał się wtedy z matką swoim dzieci, Anetą Zając. Wydawało się, że ta relacja jest bardzo poważna. Para wielokrotnie pojawiała się na okładkach magazynów, mówiąc o swojej wielkiej miłości. Jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Ostatnio aktorka spotykała się z uczestnikiem popularnego show "The Voice of Poland", Maciejem Grendą, jednak jak donoszą media, ta relacja również przeszła już do historii.

Zobacz, dlaczego Agnieszka Włodarczyk zakończyła swój ostatni związek? I obejrzyj wideo, w którym zobaczysz wszystkich mężczyzn aktorki!

Agnieszka Włodarczyk ostatnio spotykała się z Maciejem Grendą.

Instagram

Agnieszka Włodarczyk na pokazie mody