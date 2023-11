1 z 4

Agnieszka Włodarczyk spotyka się z byłym uczestnikiem programu "The Voice of Poland"! Kilka miesięcy temu aktorka zakończyła swój związek z tajemniczym przystojniakiem Gabrielem. Od tamtej chwili Agnieszka nie pokazywała swoim fanom, czy w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna. Teraz jednak okazuje się, że gwiazda już od jakiegoś czasu spotyka się z przystojnym muzykiem, którego z pewnością pamiętacie z programu "The Voice of Poland"! Włodarczyk w towarzystwie nowego chłopaka bawiła się ostatnio na ślubie Rafała Maślaka i Kamili Nicpoń i jak informuje "Fakt" para tuż przed ślubem znajomych wybrała się na wspólne wakacje do Włoch.

Zobaczcie z kim spotyka się Agnieszka Włodarczyk! Chłopak aktorki pokazał ich wspólne ZDJĘCIE!

Zobacz także: Agnieszka Włodarczyk rozstała się z partnerem po 9 miesiącach związku!