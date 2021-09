Wstrząsające wyznanie syna Krzysztofa Krawczyka: "W pewnym sensie jestem bezdomny"

Bliscy i przyjaciele Krzysztofa Kalczyńskiego przekazali bardzo smutną wiadomość. Aktor, którego widzowie znają m.in. z serialu "Klan", zmarł w wieku 82 lat. O śmierci Krzysztofa Kalczyńskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała m.in. jego synowa, Zuzanna Sielicka-Kalczyńska. Poruszający wpis opublikowała również gwiazda TVN, Anna Kalczyńska. Dziennikarka wzruszającymi słowami pożegnała ukochanego ojca. Krzysztof Kalczyński nie żyje Po śmierci Krzysztofa Kalczyńskiego w sieci pojawiły się poruszające wpisy, w których bliscy wspominają aktora. 💔Dziś odszedł mój wspaniały Teść, Tata - Krzysztof Kalczyński. Człowiek miliona anegdot, niespożytej energii i dowcipu, wspaniały Tata ale tez Dziadek. Będzie nam Go bardzo brakowało 😓 Mam to szczęście, że mieszkam z kilkoma klonami Taty - ten urok, poczucie humoru, odwaga, kreatywność to bardzo Kalczyńskie cechy🙏🏻 Dziękuje Tato za to i za Twoje ogromne ❤️ ...- napisała synowa aktora. Piękne i wzruszające pożegnanie opublikowała również córka Krzysztofa Kalczyńskiego, prowadząca "Dzień Dobry TVN", Anna Kalczyńska. Poczułam dziś wyraźnie smak lata, które już nie wróci słodki zapach dzieciństwa spokojnej soboty leniwego dostatku na pewno pamiętasz zapach trawy koszonej w słońcu nabieram go teraz prosto do serca łapczywie ale zamiast uśmiechu do wspomnień płyną łzy to ta jesień taka złota taka smutna taka ostatnia nie chcę lata po którym nawet jesień zniknie na zawsze - czytamy na Instagramie. Krzysztof Kalczyński występował w wielu hitowych serialach. Widzowie mogli oglądać go w takich produkcjach jak: "Na Wspólnej", "Klan", "Plebania", "Pensjonat pod Różą" czy...