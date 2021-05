Szokujące wyznanie syna Krzysztofa Krawczyka w "Uwaga! TVN"! "Uniemożliwiano mi dojście do trumny"

Menedżer Krzysztofa Krawczyka zdradził, jaka była ostatnia wola artysty. Okazuje się, że gwiazdor powiedział ukochanej żonie, co ma zrobić po jego śmierci. Andrzej Kosmala w rozmowie z "Super Expressem" powiedział, o co Krzysztof Krawczyk poprosił swoją żonę- artysta chciał, by do jego trumny włożyła dwa ważne dla niego przedmioty. Żona spełni ostatnią wolę Krzysztofa Krawczyka 5 kwietnia mendżer Krzystofa Krawczyka przekazał smutną wiadomość o śmierci artysty. Tuż przed Wielkanocą gwiazdor został wypisany ze szpitala, gdzie walczył z koronawirusem. Krzysztof Krawczyk w sobotę i niedzielę czuł się dobrze, jednak w poniedziałek rano doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia piosenkarza. Krzysztof tracił przytomność. Z minuty na minutę było coraz gorzej. Na koniec nie było z nim kontaktu, był nieświadomy. [...] Z racji tego, że Krzysztof nie miał już koronawirusa, pogotowie zabrało go do szpitala Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi - Andrzej Kosmala mówił w rozmowie z "Super Expressem". Żona Krzysztofa Krawczyka w krótkim komentarzy dla Onetu poinformowała, że to nie koronawirus był przyczyną śmierci jej męża. Dziś wiadomo już, że pogrzeb Krzysztofa Krawczyka odbędzie się w najbliższą sobotę, 10 kwietnia. Teraz menedżer Krzysztofa Krawczyka zdradził, jaka była ostatnia wola artysty. Okazuje się, że gwiazdor poprosił żonę, żeby włożyła do jego trumny m.in. mikrofon. Spełnimy dwa ostatnie życzenia Krawczyka. Włożymy mu do trumny mikrofon, ten do którego przez 26 lat śpiewał w studiu muzycznym K&K Studio, a także czarne okulary, w których występował na scenie- Andrzej Kosmala wyznał w rozmowie z "Super Expressem". Krzysztof Krawczyk miał jeszcze jedną prośbę związaną z pogrzebem. Chciał by na...