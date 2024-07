Wróżbita Maciej z okazji pierwszych urodzin Party.pl przepowiada przyszłość największym gwiazdom. Zaczynamy od Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana, którzy niedawno wzięli ślub. Czy ich związek ma przyszłość? Jak potoczy się ich dalsze współżycie? Wróżbita Maciej nie ma dla nich najlepszych wiadomości:

Jeżeli chodzi o przyszłość, to jest tutaj pustelnik, a to oznacza izolowanie na własne życzenia. Czy jest między nimi dobrze? Nie bardzo! Szczerze - nie bardzo. Ja nie wróżę sukcesu ich związkowi, będzie bardzo trudny... Małgosia to kobieta, która lubi robić na przekór innym, ona chce udowodnić, że jest szczęśliwa, żeby powiedzieć: "mam to co chciałam chciałam, jestem z Majdanem [...]" - mówi wróżbita Maciej.