A jak to wygląda w przypadku Kuby Wojewódzkiego i Renaty Kaczoruk?

Kuba Wojewódzki jest z natury bardzo wrażliwy, ale mimo to potrafi pokazać pazurki. A Renata to indywidualistka, mocna postać. Ona jest jedynką numerologiczną i jedynką z dnia, czwórką z miesiąca. To są liczby mówiące o dominacji, niezależności, nawet o apodyktycznym charakterze. Kuba Wojewódzki żyje pod pantoflem. Mimo że ma skłonności, żeby być dominują- cym, to Renata Kaczoruk całkowicie go zdominowała. Teraz Kuba jest wdobrym roku. Nie na tyle, żeby układać sobie życie, ale po to, by zniego korzystać. Natomiast jej czegoś brakuje. Nie do końca jest zadowolona ze swojego partnera. Ich relacja jest trudna.