Anna Lewandowska znów włączyła się w pomoc dla chorego dziecka. Tym razem trenerka zaapelowała do swoich fanów o pomoc dla Gabrysia, który urodził się z połową serduszka. Na jej Facebooku pojawiły się linki do aukcji internetowych, na których można wylicytować m.in. miejsce na jej obozie, korki Roberta Lewandowskiego czy komplet sportowy od Kamila Stocha. Nie wszystkim jednak spodobała się akcja Anny Lewandowskiej.

Anna Lewandowska apeluje do fanów:

WARTO POMAGAĆ - zawsze to powtarzam!!! Pomóżmy wspólnie Gabrysiowi, KTÓRY URODZIŁ SIĘ Z POŁOWĄ SERDUSZKA! Licytacje ruszyły! Tym razem przekazuję MIEJSCE NA OBÓZ TRENINGOWY BY ANN!!! Gabrysiu, gramy byś żył!!! - pisze Ania.

Fani są zachwyceni pomysłem Ani! Nie wszyscy... Nie zabrakło oczywiście hejterów, którzy napisali, że gwiazda w ten sposób chce zdobyć "plusy" w oczach innych:

Niezła inicjatywa łapie Pani plusy (JAKKOLWIEK TO ZABRZMI) ale tak na marginesie stać ich na to żeby samemu wyłożyć pieniądze na to. I to nie złośliwość. Popieram takie akcje poprostu takie są fakty. Bravo by Ann