Akop od samego początku starał się otwarcie dzielić z odbiorcami swoimi emocjami, jakie towarzyszyły mu w momencie rozstania. Nie ukrywał, że cała ta sytuacja bardzo się na nim odbiła i pierwsze chwile spędzone sam na sam pogrążały go w smutku. W końcu jednak postanowił wrócić na właściwe tory i zaczął skupiać się na treningach. Teraz internauci dopatrzyli się istotnej zmiany, na temat której do tej pory Akop Szostak milczał. Wreszcie zabrał głos.

Akop Szostak ogłosił nagle, spłynęły gratulacje

Tuż przed tegoroczną Wielkanocą dowiedzieliśmy się niespodziewanie o rozstaniu Akopa i Sylwii Szostaków. Obszerne oświadczenie, w którym ujawnili, że problemy w ich małżeństwie pojawiały się od lat, wywołało ogromne zamieszanie. Internauci zaczęli oskarżać ich o kłamstwa i sztuczne kreowanie relacji w mediach na szczęśliwą.

Akop i Sylwia Szostak jeszcze kilkukrotnie odnosili się do sprawy, próbując jakoś załagodzić emocje. Od kilku tygodni jednak oboje unikają wypowiadania się w temacie rozstania, a w sieci pokazują jedynie, jak na nowo układają swoje życie. Co ciekawe, choć każde z nich poszło w swoją stronę, znaleźli sobie to samo zajęcie... ćwiczenia! Eks małżonkowie skupili się na treningach, a Szostak powrócił do układania przykładowych planów treningowych. Pod ostatnim takim filmikiem internauci dostrzegli pewną zmianę.

Akop Szostak, Sylwia Szostak Instagram@sylviafitness

Fanka zauważyła, że Akop sporo schudł, przez co jego mięśnie stały się jeszcze wyraźniejsze. Jak się okazało, nie myliła się, a sam 35-latek potwierdził, że zrzucił aż 12 kg! Co więcej, przekazał z dumą, że udało mu się osiągnąć zamierzony cel!

Niesamowita rzeźba i to w dość szybkim czasie, cel osiągnięty, czy będziesz dalej pracował nad danymi partiami mięśni? - dopytywała fanka.

Osiągnięty cel - obwieścił dumnie Akop.

Internautka nie kryła, że jest pod ogromnym wrażeniem jego przemiany, jednak przyznała, że ten najpewniej już szykuje kolejną.

Gratulacje, choć wiem, że kolejny już jest w drodze

W tym niełatwym czasie treningi z pewnością pomagają Akopowi zająć myśli. Tymczasem warto wspomnieć, że ostatnio informowaliśmy, iż także Sylwia Szostak zaskoczyła wyznaniem, po którym i do niej spłynęły gratulacje.

Akop Szostak odpowiada fance Instagram@akopszostak

