Wraca "Kogel Mogel"! Oto zwiastun czwartej części filmu. Będzie hit? 

Na 3. część kultowego już filmu " Kogel-mogel " trzeba było czekać aż 30 lat, ale okazuje się, że było warto! 25 stycznia odbyła się premiera kinowa "Miszmasz, czyli Kogel - mogel 3", która przyciągnęła prawdziwe tłumy do kin. Już teraz znamy wyniki oglądalności filmu po weekendzie otwarcia. "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3" to nowy kinowy hit? Przeczytajcie więcej poniżej. Zobacz: Ta scena została wycięta z "Kogla Mogla 3"! Jak ją zobaczycie, zrozumiecie dlaczego "Miszmasz, czyli Kogel - mogel 3" wyniki oglądalności Wszystko wskazuje na to, że miłośnicy Kasi i dwóch poprzednich części "Kogel-mogel" nie mogli już doczekać się 3. części, czyli "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3" i popędzili do kin! Na oficjalnym koncie produkcji na Instagramie właśnie pojawiły się wyniki oglądalności po weekendzie otwarcia. Okazuje się, że film obejrzało już 586000 widzów! Nie brakuje też już wielu pozytywnych opinii o filmie. Super film💪💪❤️❤️❤️ Podobał mi się 😊 daliście radę 👌 Rewelacja😀 Najlepsza komedia - komentują internauci. A wy już obejrzeliście "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3" czy dopiero wybieracie się na seans? Zobacz: Co łączy filmowego Piotrusia i Miśka Koterskiego? Za co ekipa "Kogla Mogla" zapłaciła karę? Kilka ciekawostek, o których mogłeś nie wiedzieć! Przeczytaj: "Kogel Mogel 3": Kasia i docent Wolański będą parą?! Koniecznie musisz to wiedzieć przed pójściem do kina! "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3" przyciągnął tłumy do kin "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3" spodobał się wielu widzom