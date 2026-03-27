Do sieci trafił screen materiału z TV Republika, w którym doszło do niezłej wpadki. Pod nagraniem rozmowy reportera z Dodą pojawił się zaskakujący podpis. Piosenkarka od razu zareagowała.

Protest pod Sejmem i nagła wpadka na antenie

26 marca Doda pojawiła się na proteście pod Sejmem, który zwracał uwagę na problem bezdomności zwierząt i odbywał się w obronie zwierząt. Na miejscu były też inne rozpoznawalne osoby, m.in. Agata Młynarska i Edyta Herbuś. W trakcie wydarzenia piosenkarka rozmawiała z reporterem TV Republika, a fragment wywiadu z piosenkarką trafił do serwisu informacyjnego stacji.

To właśnie wtedy doszło do wpadki, o której zrobiło się naprawdę głośno. W wyemitowanym materiale na pasku pojawił się podpis sugerujący, że Doda jest "działaczką Prawa i Sprawiedliwości". Screen zaczął krążyć w mediach społecznościowych w ekspresowym tempie.

Doda reaguje na wpadkę w TV Republika

Doda nie zostawiła tego bez reakcji w swoich kanałach. Artystka podczas relacji na InstaStories udostępniła screen z materiału stacji TV Republika, w którym na pasku pojawił sie napis:

Dorota ''Doda'' Rabczewska. Prawo i Sprawiedliwość

Po wydarzeniu piosenkarka zwracała też uwagę na frekwencję wśród celebrytów, którzy wcześniej zabierali głos w sprawach związanych ze zwierzętami. Według relacji z jej aktywności w mediach społecznościowych podkreślała, że nawet krótka obecność na miejscu miałaby znaczenie i że chodziło o pokazanie wsparcia oraz zaznaczenie swojego stanowiska.

Pytam się, gdzie są wszyscy celebryci? Gdzie byli wszyscy celebryci? Którzy potrafią szlajać się po Warszawie godzinami, w „fancy” restauracjach siedzieć, znajdować nie wiadomo jakie preteksty, żeby wychodzić z domu, mieszkając w stolicy grzmiała Doda podczas relacji na InstaStories.

Zobacz także: