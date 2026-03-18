Doda przypadkiem zdradziła, że jest w związku. Tego oczekuje od partnera
Życie prywatne Dody od zawsze budziło duże zainteresowanie w mediach, a nierzadko również kontrowersje. Po ostatnim głośnym rozstaniu wokalistka zapowiedziała, że nie zamierza więcej mówić publicznie o swoich relacjach i odsłaniać życia osobistego przed fanami. Jednak ostatnio w wywiadzie się wygadała.
W rozmowie z Małgorzatą Ohme w podcaście Doda wróciła do tematu życia uczuciowego, ale już z zupełnie innej perspektywy niż dawniej. Tym razem nie budowała napięcia opowieściami o kulisach relacji, tylko jasno postawiła akcenty: dziś liczy się dla niej spokój i poczucie bezpieczeństwa. Piosenkarka wprost zaznaczyła, że po wcześniejszych doświadczeniach jej oczekiwania wobec partnera mocno się zmieniły. Wspomniała o „niskich standardach”.
Doda ma wymagania wobec nowego partnera. To konieczny warunek
Doda wymieniła, co w jej oczach jest absolutnym minimum w związku. Mówiła m.in. o braku na*kotyków, braku nadużywania alkoholu, wierności oraz o trzymaniu się z dala od kasyna. Zwróciła też uwagę na dyskrecję w sprawach prywatnych i na to, by partner nie wykorzystywał jej rozpoznawalności. Stwierdziła, że nie chodzi o „ideał nie do osiągnięcia”, tylko podstawowy zestaw zasad, które mają dawać jej poczucie stabilności i normalności.
Jak jestem w związku, w którym mam spokój i facet nie powoduje, że mam mętlik w głowie i się czegoś boję, a naprawdę mam niskie standardy po moich związkach... Wystarczy, że nie będzie ćp*ł, pił alkoholu, jak ja będę spać w drugim pokoju, to nie będzie mnie zdradzał, chodził do kasyna, nie będzie opowiadał wszystkiego ze szczegółami matce czy siostrom i po prostu nie będzie ze mnie doił i wykorzystywał mnie jako osobę publiczną jako męska prostytutka na przykład. To są takie moje standardy. Jak ja mam spokój w związku, to ja mało testuję
Życie uczuciowe wokalistki nieustannie budzi emocje w mediach. Niedawno Doda potwierdziła, że była na randce z Borysem Szycem, co wywołało spore zamieszanie.
Doda jest w nowym związku? Wygadała się
W trakcie tej samej rozmowy pojawił się temat jej obecnej sytuacji uczuciowej. Doda przyznała, że znów jest w relacji, jednak natychmiast dała do zrozumienia, że nie zamierza rozwijać tego wątku publicznie. Pytania o to, czy ma dziś ten upragniony spokój, doprowadziły do krótkiej wymiany zdań, po której artystka ucięła temat. Z jej słów wynikało jednak, że relacja trwa i na razie „przechodzi” próbę czasu.
Skąd to wiesz? Masz ten spokój, miałaś taki związek?
Mhm. Nie mogę na ten temat mówić
Ale rozumiem, że też on nie przeszedł próby czasu w tym sensie, że...
Przechodzi
