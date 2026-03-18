W rozmowie z Małgorzatą Ohme w podcaście Doda wróciła do tematu życia uczuciowego, ale już z zupełnie innej perspektywy niż dawniej. Tym razem nie budowała napięcia opowieściami o kulisach relacji, tylko jasno postawiła akcenty: dziś liczy się dla niej spokój i poczucie bezpieczeństwa. Piosenkarka wprost zaznaczyła, że po wcześniejszych doświadczeniach jej oczekiwania wobec partnera mocno się zmieniły. Wspomniała o „niskich standardach”.

Doda ma wymagania wobec nowego partnera. To konieczny warunek

Doda wymieniła, co w jej oczach jest absolutnym minimum w związku. Mówiła m.in. o braku na*kotyków, braku nadużywania alkoholu, wierności oraz o trzymaniu się z dala od kasyna. Zwróciła też uwagę na dyskrecję w sprawach prywatnych i na to, by partner nie wykorzystywał jej rozpoznawalności. Stwierdziła, że nie chodzi o „ideał nie do osiągnięcia”, tylko podstawowy zestaw zasad, które mają dawać jej poczucie stabilności i normalności.

Jak jestem w związku, w którym mam spokój i facet nie powoduje, że mam mętlik w głowie i się czegoś boję, a naprawdę mam niskie standardy po moich związkach... Wystarczy, że nie będzie ćp*ł, pił alkoholu, jak ja będę spać w drugim pokoju, to nie będzie mnie zdradzał, chodził do kasyna, nie będzie opowiadał wszystkiego ze szczegółami matce czy siostrom i po prostu nie będzie ze mnie doił i wykorzystywał mnie jako osobę publiczną jako męska prostytutka na przykład. To są takie moje standardy. Jak ja mam spokój w związku, to ja mało testuję powiedziała Doda w podcaście.

Życie uczuciowe wokalistki nieustannie budzi emocje w mediach. Niedawno Doda potwierdziła, że była na randce z Borysem Szycem, co wywołało spore zamieszanie.

Doda jest w nowym związku? Wygadała się

W trakcie tej samej rozmowy pojawił się temat jej obecnej sytuacji uczuciowej. Doda przyznała, że znów jest w relacji, jednak natychmiast dała do zrozumienia, że nie zamierza rozwijać tego wątku publicznie. Pytania o to, czy ma dziś ten upragniony spokój, doprowadziły do krótkiej wymiany zdań, po której artystka ucięła temat. Z jej słów wynikało jednak, że relacja trwa i na razie „przechodzi” próbę czasu.

Skąd to wiesz? Masz ten spokój, miałaś taki związek? zapytała Ohme.

Mhm. Nie mogę na ten temat mówić przyznała Doda.

Ale rozumiem, że też on nie przeszedł próby czasu w tym sensie, że... drążyła Ohme.

Przechodzi ucięła Doda.

