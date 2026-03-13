Randka Dody z Borysem Szycem ponownie stała się głośnym tematem po najnowszej wypowiedzi artystki dla mediów. Wokalistka potwierdziła, że do spotkania z aktorem rzeczywiście doszło, a wątek wrócił przy okazji lekkiej, rozrywkowej zabawy przed kamerami. To wystarczyło, by Internet natychmiast podchwycił historię, którą część fanów pamięta jeszcze z czasów, gdy ich nazwiska łączono w nagłówkach.

Doda o swoim życiu uczuciowym

Wątek randki Dody z Borysem Szycem pojawia się na tle szerszej opowieści o życiu uczuciowym artystki. Doda mówi o ważniejszych relacjach w serialu dokumentalnym „DODA”, dostępnym na platformie Amazon Prime Video i Prime Video. Podkreślała też, że w tej produkcji nie wraca do wszystkich dawnych znajomości, tylko do tych, które miały dla niej znaczenie.

Uznałam, że będę wspominać o tych osobach, które miały realny wpływ na moje życie i faktycznie ich bycie w moim życiu wniosło coś do mojego życia lub innych. I nie mówię tutaj tylko o pozytywach, ale też o negatywach. A reszta? Z całym szacunkiem, ale można nazwać ich takimi przecinkami, które nic nie wniosły do mojego życia i chwilę po rozstaniu już o nich zapomniałam wyznała w rozmowie dla Eski.

Doda i Borys Szyc - wątek, który krąży od 2009 roku i wciąż budzi ciekawość

Doda po latach powróciła do tego temu i stanowczo odniosło się do krążących plotek. Wokalistka zaznaczała, że było spotkanie, ale nie przedstawiała go jako wielkiej historii miłosnej.

Bardzo rozbawiła mnie plotka, że jedyny facet, który odmówił Dodzie, to Borys Szyc. Po pierwsze mi nie odmówił, a po drugie – nie ma faceta nie do zdobycia. Było spotkanie. Ale nie można powiedzieć, że zagięłam na niego parol. To było na zasadzie: 'O, fajny chłopiec, pogadajmy'. Tyle wyznała w rozmowie dla Gali.

W najnowszym wywiadzie dla „Świata Gwiazd” Doda wróciła do dawnego epizodu z Borysem Szycem i dała jasny sygnał, że temat nie jest wymysłem. Właśnie wtedy przy nazwisku aktora pojawiło się potwierdzenie, że była to realna sytuacja z przeszłości, a nie tylko spekulacja.

Z Szycem już na randce byłam. Kiedyś muszę książkę napisać. Och, co tam się działo… Może kiedyś on opowie wyznała z uśmiechem.

Być może w przyszłości Borys Szyc zdecyduje się zdradzić więcej szczegółów ze spotkania z wokalistką. Obecnie aktor jest w szczęśliwym związku małżeńskim z Justyną Nagłowską.

