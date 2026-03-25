Wpadka w "Pytaniu na śniadanie". Nie do wiary, co wylądowało na twarzy Beaty Tadli
Takich scen w „Pytaniu na śniadanie” widzowie się nie spodziewali. Podczas rozmowy o egzotycznych zwierzętach jedno z nich nagle wskoczyło prowadzącej na twarz. Nagranie trafiło do mediów społecznościowych programu, a Tadla skomentowała zdarzenie z humorem. Zobaczcie, co wydarzyło się w śniadaniówce TVP.
W dzisiejszym wydaniu "Pytania na śniadanie" wydarzyło się coś, czego nie spodziewali się zarówno prowadzący, jak i widzowie. Beata Tadla razem z Robertem El Gendy rozmawiali z gośćmi o lotopałankach. Uroczych małych zwierzatek nie zabrakło w studiu. Nagle jedna z lotopałanek skoczyła na twarz Tadli.
Zwierzę wskoczyło na twarz Beaty Tadli w "Pytaniu na Śniadanie"
Zaledwie kilka tygodni temu temu Marcin Prokop zaliczył wpadkę w "Dzień Dobry TVN", a teraz do niecodziennej sytuacji doszło w "Pytaniu na Śniadanie". W środowym wydaniu programu TVP rozmowa o lotopałankach nagle wymknęła się spod kontroli. Beata Tadla trzymała zwierzę podczas prezentacji w studiu TVP, kiedy lotopałanka niespodziewanie skoczyła jej prosto na twarz. Zaskoczenie było natychmiastowe, bo sytuacja rozegrała się na żywo.
Chwilę po tym, jak lotopałanka wylądowała na twarzy prowadzącej, zwierzę przemieściło się dalej. Widzowie zobaczyli, że przeszło przez jej głowę, po czym zeskoczyło. Beata Tadla nie ukrywała zaskoczenia, a cała sytuacja mocno ją rozbawiła.
Nagranie ze studia trafiło do sieci i wywołało lawinę reakcji
Fragment z całego zajścia bardzo szybko pojawił się w mediach społecznościowych „Pytania na śniadanie”. W opisie filmu produkcja żartowała z sytuacji w programie i zwróciła się do prowadzącej śniadaniówkę:
Beatka, chyba komus wpadłaś w oko
Internauci od razu zareagowali. Pod nagraniem momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy:
Co za spokój i radość
Widziałam na żywo, piękne to było
Nagranie i wydarzenia w "Pytaniu na Śniadanie" skomentowała również sama Beata Tadla.
Zdecydowanie ktoś MI wpadł w oko
Zobaczcie fragment dzisiejszego wydania "Pytania na śniadanie" z Beatą Tadlą i uroczą lotopałanką. To nagranie jest prawdziwym hitem.
