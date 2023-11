4 z 7

Grafik, który zajmował się okładką, stwierdził chyba, że skoro siedząca obok Oprah Winfrey Reese ma trzy nogi, to sama Oprah nie może od niej odbiegać. Dlatego gwiazda telewizji ma trzy ręce, a co! Tak tak, dwie które opiera na boku i sukni, i trzecią, którą obejmuje "trzynogą" Reese. Jest na bogato, a taki też był chyba zamysł sesji :)

Co ciekawe, te fotki nadal można znaleźć na oficjalnym Instagramie magazynu! Co na to zdeformowane gwiazdy? Na szczęście mają do tego dystans! Oprah napisała do Reese: "Akceptuję Twoje trzy nogi, jeśli Ty akceptujesz moje trzy ręce".

Warto dodać, że zdjęcia wykonała światowej sławy fotografka - Annie Leibovitz.

W galerii zobaczycie hollywoodzkie okładki Vanity Fair sprzed lat! Ta jednak przebija chyba wszystkie!