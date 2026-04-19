Sebastian Fabijański rozgadał się na temat współpracy z Darią Sytą w taki sposób, że Paulina Sykut-Jeżyna nie mogła powstrzymać śmiechu. Chwilę później aktor dodał:

Sebastian Fabijański i Daria Syta w "Tańcu z Gwiazdami"

W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy wystąpili w nowych duetach. Sebastian Fabijański i Daria Syta mieli okazję zaprezentować się w energicznym jive'ie. Zdobyli sporo komplementów od jurorów:

Było dynamicznie, wesoło, zwinnie, żeby do końca było tak perfekcyjnie muszą być zatrzymania i zwolnienie i to też było. mówił Rafał Maserek.

Chwilę później jednak zrobiło się niezręcznie.

Fabijański o Sytej i Suryś. Sykut pękała ze śmiechu

W greenroomie, gdzie gwiazdy czekają na punktacje jurorów "Tańca z Gwiazdami", Paulina Sykut podpytała Sebastiana Fabijańskiego o jego przemianę. Odpowiedział, że na jego metamorfozę wpływa nie tylko taniec:

Wszystko, co dostaje od ludzi w komentarzach, w DM, to jest coś tak budującego i nawet nie wiem, jak za to mam podziękować. Dziękuję za to, że mogę tu być, że w moim życiu się bardzo dużo zmienia.

Kiedy prowadząca zapytała o to, jak współpracowało mu się z Darią Sytą i jak wpłynęła na niego zamiana par w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami", Sebastian Fabijański nagle wypalił:

Nie no, przed głosowaniem rozmawialiśmy z Darią, że strasznie chciałbym z Darią zatańczyć, bo Daria zupełnie inną ma budowę niż Julia, ale to zupełnie nikomu nie umniejsza, nie, nie, nie. Zupełnie inna to nie znaczy gorsza, więc proszę Paulina nie instynuuj niczego. Chodzi o to, że Daria ma akrobatyczne takie możliwości, że warto czekać na to, co się wydarzy.

Paulina Sykut, gdy tylko usłyszała tekst o "zupełnie innej budowie Darii niż Julii" zaczęła się śmiać:

Jak wypuścić faceta w maliny. Dzięki Seba, prosimy o punkty.

Sebastian Fabijański i Daria Syta otrzymali aż 37 punktów, jednak aktor musiał jeszcze raz zabrać głos, by sprostować swoje słowa:

Ja chciałem przeprosić bardzo Julię, to nie było do Ciebie, ja mówiłem o innej Julii.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby YouTube i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

