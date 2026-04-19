Kacper "Jasper" Porębski w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" zatańczył z Julią Suryś, chociaż na co dzień w parze jest z Darią Sytą. W pewnym momencie przerwał Iwonie Pavlović. Chwilę później wyszło dlaczego!

Taniec z "Gwiazdami". Jasper przegrał zakład z Bagim

W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" mnóstwo zmian. Gwiazdy rozpoczęły od występów w nowych duetach. Okazuje się, że Jasper i Julia Suryś to strzał w dziesiątkę. Doskonale poradzili sobie podczas wspólnego quickstepa. Tuż po występie Kacper Porębski nagle zwrócił się do Iwony Pavlović, opóźniając o chwilę jej czas na komentarz:

Chciałem powiedzieć, że Pani dziś wygląda tak pięknie jak wiosenny kwiat.

I Pani Ewa Pani również, jak wiosenny kwiat powiedział, wręczając im kwiaty.

Chwilę później okazało się, że to przegrany zakład z Bagim i to właśnie na jego prośbę miał skomplementować jurorki. Jasper dodał jednak: "Zgadzam się z tym".

Jasper i Daria Syta zachwycili jurorów "TzG"

Chwilowa zamiana par bardzo dobrze wpłynęła na oceny Jaspera w "Tańcu z Gwiazdami". Iwona Pavlović nie szczędziła im komplementów:

Na podstawie Julii zabijmy wszystkim tancerzom brawo, bo ten tydzień był dla nich niego. Nowa kobieta i nowe wyzwanie. Pierwsza rzecz: rewelacyjna rama. Najważniejsze, dawno nie widziałam tak szybkiego quickstepa. (...) W ogóle nie interesowały mnie te elementy niequickstepowe. Piękna praca nóg. I to nie te kwiaty, normalnie oczy mi wychodzą.

Rafał Maserak dodał:

Znam Iwonę ponad 30 lat. Kwiatami wszystko załatwisz. Wziąłeś sobie chyba tekst piosenki ''Nic do stracenia'' i poszedłeś na całość.

Oto pełna punktacja dla Jaspera i Julii Sytej:

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 9

Wynik: 36 punktów.

fot. Wojciech Olkusnik/East News

fot. Adam Jankowski/East News