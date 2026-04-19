Kacper "Jasper" Porębski w siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zatańczył z Julią Suryś. Ta odmiana mocno przypadła do gustu jurorom. Jasper zasłużył na komplementy: "Normalnie oczy mi wychodzą" - mówiła Iwona Pavlović. W dodatku nagle przerwał jurorce, by powiedzieć jej kilka słów. Był to efekt przegranego zakładu z Bagim.
W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" mnóstwo zmian. Gwiazdy rozpoczęły od występów w nowych duetach. Okazuje się, że Jasper i Julia Suryś to strzał w dziesiątkę. Doskonale poradzili sobie podczas wspólnego quickstepa. Tuż po występie Kacper Porębski nagle zwrócił się do Iwony Pavlović, opóźniając o chwilę jej czas na komentarz:
Chciałem powiedzieć, że Pani dziś wygląda tak pięknie jak wiosenny kwiat.
I Pani Ewa Pani również, jak wiosenny kwiat
Chwilę później okazało się, że to przegrany zakład z Bagim i to właśnie na jego prośbę miał skomplementować jurorki. Jasper dodał jednak: "Zgadzam się z tym".
Jasper i Daria Syta zachwycili jurorów "TzG"
Chwilowa zamiana par bardzo dobrze wpłynęła na oceny Jaspera w "Tańcu z Gwiazdami". Iwona Pavlović nie szczędziła im komplementów:
Na podstawie Julii zabijmy wszystkim tancerzom brawo, bo ten tydzień był dla nich niego. Nowa kobieta i nowe wyzwanie. Pierwsza rzecz: rewelacyjna rama. Najważniejsze, dawno nie widziałam tak szybkiego quickstepa. (...) W ogóle nie interesowały mnie te elementy niequickstepowe. Piękna praca nóg. I to nie te kwiaty, normalnie oczy mi wychodzą.
Rafał Maserak dodał:
Znam Iwonę ponad 30 lat. Kwiatami wszystko załatwisz. Wziąłeś sobie chyba tekst piosenki ''Nic do stracenia'' i poszedłeś na całość.
Oto pełna punktacja dla Jaspera i Julii Sytej:
- Rafał Maserak: 9
- Ewa Kasprzyk: 9
- Tomasz Wygoda: 9
- Iwona Pavlović: 9
Wynik: 36 punktów.
