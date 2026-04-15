Julia Suryś i Sebastian Fabijański to jedna z najbardziej wyróżniających się par 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", przez wielu uznawana za poważnych faworytów do zwycięstwa. W ostatnim odcinku zachwycili jurorów, zdobywając maksymalną liczbę punktów. Dla trenerki aktora był to szczególnie wyjątkowy moment - nie kryła ogromnej radości, ponieważ była to jej pierwsza "czterdziestka" w programie.

Julia Suryś zachwycona Sebastianem Fabijańskim

Julia Suryś i Sebastian Fabijański z każdym kolejnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" umacniają swoją pozycję w programie i coraz częściej są wskazywani jako jedni z głównych kandydatów do zwycięstwa. Ich występy regularnie zbierają bardzo wysokie noty, a duet wyraźnie wyróżnia się na tle konkurencji.

W6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" para zrobiła szczególne wrażenie na jurorach, zdobywając maksymalną liczbę 40 punktów za swój taniec. Ten wynik tylko potwierdził ich wysoką formę i sprawił, że jeszcze mocniej znaleźli się w gronie faworytów tej edycji show. Zapytaliśmy Julię Suryś, jak czuje się po tak dobrym odbiorze występu przez oceniających. Tancerka rozpływała się nad swoim podopiecznym - Sebastianem Fabijańskim przed naszą kamerą.

Ja się tak cieszyłam z tego tańca wiedeńskiego, z tych treningów tańca wiedeńskiego. Z tego, jak Sebastian w ogóle podchodził do tych wszystkich rzeczy, o które prosiłam, które próbowałam wdrożyć. (...) On jak zatańczył na próbie generalnej - ja byłam pod wrażeniem. Na live zatańczył jeszcze lepiej. Więc ja jestem po prostu zachwycona, przeszczęśliwa mówiła.

Okazuje się również, że była to jej pierwsza "czterdziestka" w programie, co daje podwójną okazję do świętowania.

To też jest nie tylko moja pierwsza czterdziestka w tej edycji, ale w ogóle w tym programie. Dla mnie to jest wyjątkowy dzień. To dzięki Sebastianowi mam pierwszą czterdziestkę na koncie i bardzo się cieszę. Jestem totalnie dumna podsumowała Julia Suryś.

