Produkcja zabrała głos w 7. odcinka "TzG". Widzowie nie chcą tych zmian
Zamiana par to nie jedyna zmiana, która zajdzie w trakcie 7. odcinka "Tańca z Gwiazdami". Produkcja poinformowała widzów o tym, co jeszcze zaplanowała, jednak ci nie zareagowali z entuzjazmem: "Chyba tylko 1 odcinek był normalny bez żadnych wymysłów". Oto, co wywołało taką reakcję w fanach tanecznego show.
Produkcja "Tańca z Gwiazdami" postanowiła, że w tym sezonie będzie stawiać na niespodzianki dla widzów. Tym samym właśnie ogłoszono szczegóły nadchodzącego, siódmego odcinka show. Widzowie jednak nie są zadowoleni z tego, jak ma przebiec. Woleliby zobaczyć pary w standardowej rywalizacji:
Co sprawiło, że widzowie czują się tak zawiedzeni?
Zmiany w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"
Za nami szósty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Z programem pożegnało się już sześć par, a tyle samo wciąż walczy o "kryształową kulę" i nagrodę główną. W grze wciąż pozostają:
- Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś,
- Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,
- Para nr 3" Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta,
- Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska,
- Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz,
- Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.
W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestników oraz tancerzy będą czekać spore zmiany. Pod koniec 6. odcinka ogłoszono, że pary będą przygotowywać tańce w nowych duetach. Po roszadach tymczasowe pary będę prezentować się następująco:
- Sebastian Fabijański i Daria Syta,
- Paulina Gałązka i Jacek Jeschke,
- Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś,
- Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz,
- Gamou Fall i Magdalena Tarnowska,
- Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz.
Jednak to nie koniec zmian, które wydarzą się w trakcie 7. odcinka.
Pilny komunikat produkcji tuż przed 7. odcinkiem "TzG"
To będzie pierwszy raz w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", kiedy pary będą musiały przygotować nie jeden a dwa tańce. Produkcja tanecznego show poinformowała o tym widzów kilka dni przed nadchodzącym odcinkiem na żywo. Na tym, jednak nie kończą się niespodzianki:
Zapowiada się wyjątkowy odcinek! Nasze pary zaprezentują już w niedzielę aż 2 tańce – pierwszy z nowym partnerem tanecznym, a drugi w formie niespodziewanego trio.
Na ten moment nie zdradzono, kto będzie gościem niespodzianką do każdego z trio. Widzowie jednak są sceptycznie nastawieni:
Po ostatnim odcinku takim na siłę i naciąganym ciężko zebrać się do oglądania kolejnych. A dodam, że kocham taniec i lubiłam oglądać ten program
Przekombinowane na siłę. Pewnie jeszcze nikt nie odpadnie.
Jakie trio znowu..... Dajcie im normalnie tańczyć błagam
Chyba tylko 1 odcinek był normalny bez żadnych wymysłów
Szczerze? Coraz mniej w tym „Tańca z Gwiazdami”, a coraz więcej kombinowania na siłę. TikTokowe wstawki, zmiany partnerów, teraz trio… Zamiast skupić się na tańcu i rozwoju par, robi się z tego trochę chaos pod zasięgi. Rozumiem chęć urozmaicenia, ale wszystko ma swoje granice, czasem mniej znaczy więcej.
