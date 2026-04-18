Produkcja "Tańca z Gwiazdami" postanowiła, że w tym sezonie będzie stawiać na niespodzianki dla widzów. Tym samym właśnie ogłoszono szczegóły nadchodzącego, siódmego odcinka show. Widzowie jednak nie są zadowoleni z tego, jak ma przebiec. Woleliby zobaczyć pary w standardowej rywalizacji:

Co sprawiło, że widzowie czują się tak zawiedzeni?

Zmiany w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Za nami szósty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Z programem pożegnało się już sześć par, a tyle samo wciąż walczy o "kryształową kulę" i nagrodę główną. W grze wciąż pozostają:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś,

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,

Para nr 3" Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta,

Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska,

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz,

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestników oraz tancerzy będą czekać spore zmiany. Pod koniec 6. odcinka ogłoszono, że pary będą przygotowywać tańce w nowych duetach. Po roszadach tymczasowe pary będę prezentować się następująco:

Sebastian Fabijański i Daria Syta,

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke,

Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś,

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz,

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska,

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz.

Jednak to nie koniec zmian, które wydarzą się w trakcie 7. odcinka.

Pilny komunikat produkcji tuż przed 7. odcinkiem "TzG"

To będzie pierwszy raz w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", kiedy pary będą musiały przygotować nie jeden a dwa tańce. Produkcja tanecznego show poinformowała o tym widzów kilka dni przed nadchodzącym odcinkiem na żywo. Na tym, jednak nie kończą się niespodzianki:

Zapowiada się wyjątkowy odcinek! Nasze pary zaprezentują już w niedzielę aż 2 tańce – pierwszy z nowym partnerem tanecznym, a drugi w formie niespodziewanego trio.

Na ten moment nie zdradzono, kto będzie gościem niespodzianką do każdego z trio. Widzowie jednak są sceptycznie nastawieni:

Po ostatnim odcinku takim na siłę i naciąganym ciężko zebrać się do oglądania kolejnych. A dodam, że kocham taniec i lubiłam oglądać ten program

Przekombinowane na siłę. Pewnie jeszcze nikt nie odpadnie.

Jakie trio znowu..... Dajcie im normalnie tańczyć błagam

Chyba tylko 1 odcinek był normalny bez żadnych wymysłów

Szczerze? Coraz mniej w tym „Tańca z Gwiazdami”, a coraz więcej kombinowania na siłę. TikTokowe wstawki, zmiany partnerów, teraz trio… Zamiast skupić się na tańcu i rozwoju par, robi się z tego trochę chaos pod zasięgi. Rozumiem chęć urozmaicenia, ale wszystko ma swoje granice, czasem mniej znaczy więcej.

