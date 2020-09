Wpadka Ewy Farnej na Instagramie... I znów pokazała dystans! "Kiedy napisami zasłaniasz odrost "

Bycie mamą to wyzwanie i praca na pełny etat. Dlatego mniej istotne drobiazgi muszą zejść na plan dalszy. Wie to świetnie Ewa Farna, kóra ponad rok temu została mamą. W czerwcu ubiegłego roku urodziło się pierwsze dziecko wokalistki - synek Artur. Od tego momentu, to jemu poświęca ogromną część swojego czasu.

Ale ci, którzy znają polsko-czeską artystkę wiedzą, że nie opuszcza swoich fanów. Właśnie przygotowuje się do kolejnej edycji "Ewa Fest", czyli spotkania ze swoimi fanami z Czech i Polski. Tym razem w wersji "mini", gdyż - jak wszyscy - Ewa musi dostosować imprezę do realiów pandemii.

Na Instagrama właśnie wrzuciła informację na temat festiwalu, który odbędzie się w Czeskim Cieszynie oraz biletów na imprezę. Przy okazji pokazała dwa swoje piękne zdjęcia. Na jedym z nich fani dostrzegli małą wpadkę! Zobaczcie.

Zobacz także: Syn Ewy Farnej ma już ponad rok! Gwiazda pokazała nowe zdjęcie z Arturem!

Wpadka Ewy Farnej na Instagramie

Opalona i zadowolona Ewa na fotkach z samochodu zachwyciła fanów. Z podkreślającą piękny uśmiech czerwoną szminką, wielkimi okularami i rozwianymi prostymi włosami wygląda olśniewająco. Jednak na jednym zdjęciu zaliczyła małą wpadkę, co wypomniała jej jedna z obserwujących profil:

kocham Cię, ale odrost pazi zrób - czytamy w jednym z komentarzy.

Ewa natychmiast odpowiedziała, odsyłając do InstaStories. I wytłumaczyła się w hasztagu "życiem mamy".

Instagram

Też zauważyliście ten odrost?

Ewa zareagowała z właściwym sobie dystansem. Na jednej ze Stories zakryła paznokieć a na drugiej napisała: "kiedy napisami zasłaniasz odrost na paznokciach #matka".

I jak tu jej nie kochać?

Instagram

Na kolejnych InstaStories pokazała już "zrobione" paznokcie, zresztą w pięknym kolorze:

Instagram

Ewa Fest już 19 września! Macie ochotę pojechać do Cieszyna? Informacje na temat imprezy znajdziecie na profilu Ewy Farnej.