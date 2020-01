Wpadka Barona w "The Voice Kids"! Fani mu to wybaczą?

Kolejny odcinek "The Voice Kids" przyniósł wiele emocji. W sobotnim odcinku wystąpiła m.in. ELiza Xerxa, która wykonała "Stone Cold" Demi Lovato czy Antek Szydłowski, który skradł serca jurorów swoim wykonaniem hitu Adele "Hello". W programie nie obyło się jednak bez wpadek. Tym razem niewielka wpadka przytrafiła się Baranowi. O co chodzi?

Wpadka Barona w "The Voice Kids 3"

Jedne z większych emocji w "The Voice Kids 3" wywołała wpadka Barona. Baron nie wiedział, kto śpiewa prawdziwy hit "Ta sama chwila"... Jak to wyglądała? Jedna z uczestniczek śpiewała utwór "Ta sama chwila" zespołu Bajm. W trakcie jej wykonania Baron zadał niefortunne pytanie: "A czyja jest ta piosenka?" Fani Beaty Kozidrak i Bajm mogą czuć się zawiedzeni niewiedzą Barona?

Wybaczycie Baronowi tę wpadkę?

Beata Kozidrak może mieć z tym problem :-)