Eliza Xerxa z "The Voice Kids 3" to nowa faworytka! Wykonała hit Demi Lovato i porwała jurorów

Eliza Xerxa z "The Voice Kids 3" ma 11 lat i pochodzi z Częstochowy. Eliza Xerxa śpiewa piosenki, które prezentuje na swoim kanale na YouTube. Jej hitowe utwory, które zaprezentowała do tej pory, to m,in. "Chłopcy z placu broni", "Meluzyna" czy "Shallow" Lady Gagi. Jednak najwięcej emocji wzbudziło jej wykonanie piosenki "Stone Cold" Demi Lovato podczas Festiwalu w Brzegu. Ten sam utwór Eliza Xerxa wykonała podczas Przesłuchań w Ciemno w "The Voice Kids 3". Wykonanie Elizy na tyle spodobało się fanom, że wszystkie trzy fotele się odwróciły!

Kogo wybrała Eliza Xerxa? Dziewczynka zdecydowała, że chce dołączyć do zespołu Tomsona i Barona z grupy Afromental.

Eliza Xerxa! Wielkie gratulacje! Wspaniały występ młodziutkiej dziewczynki z wielkim głosem, brawo! - tak brzmi jeden z komentarzy po występie Elizy Xerxy.

Myślicie, że Eliza Xerxa ma szansę wygrać program? Kiedy zaśpiewała w Przesłuchaniach "The Voice Kids 3" piosenkę "Stone Cold" Demi Lovato, odwróciły się trzy fotele. To prawdziwy sukces!

Eliza Xerxa wyrasta na faworytkę programu "The Voice Kids". Co ciekawe, Eliza czuje się bardzo pewnie na scenie. Trema? Dla niej to słowo nie istnieje! Jedenastolatka ma na swoim koncie wiele sukcesów - jest laureatką licznych konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Jednym z większych konkurentów Elizy może się okazać Antek Szydłowski. Chłopiec wykonał utwór Adele, "Hello", wprawiając jurorów w osłupienie!