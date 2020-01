Nowy faworyt do zwycięstwa w "The Voice Kids"?! Brawurowe wykonanie piosenki Adele podbija sieć!

"The Voice Kids" to format, który wyłonił już kilka gwiazd młodego pokolenia. Największe sukcesy osiągnęły Roxie Węgiel i Viki Gabor, wygrywając Eurowizję Junior kolejno w latach 2018 i 2019. Aktualnie trwają castingi do trzeciej edycji, gdzie faworytem jest Marcin Maciejczak, który brawurowo wykonał piosenkę Lady Gagi z "Narodzin Gwiazdy". Okazuje się jednak, że konkurencja nie śpi... do mediów właśnie trafił fragment przesłuchania 13-letniego Antka Szydłowskiego. Chłopiec wykonał utwór Adele, wprawiając jurorów w osłupienie!

Antek Szydłowski w The Voice Kids 3

"The Voice Kids" okazuje się kuźnią talentów! Na castingach pojawiają się dzieci, które związane są z muzyką od najmłodszych lat ale również takie, które wcześniej nie miały z nią niewiele wspólnego. Takim odkryciem jest właśnie Antek Szydłowski, który rozpoczął naukę śpiewania zaledwie... cztery miesiące przed castingiem!

Ciężko uwierzyć, że chłopiec śpiewający niezwykle trudny utwór Adele pt. "Hello", nigdy wcześniej nie śpiewał i nie miał scenicznego doświadczenia.

Jeśli fotele się nie odwrócą, będę załamany - mówił tuż przed występem

Nie musiał się zbyt długo obawiać, ponieważ fotele odwróciły się niemalże natychmiastowo! To był brawurowy występ!

- Twój głos jest niesamowicie mocny. Masz ozdobniki, które nie mają prawa pojawić się po czterech miesiącach śpiewania - mówił zachwycony Dawid Kwiatkowski

- Olbrzymi talent - zawtórowała Cleo

Pełen występ Antka będzie można zobaczyć już w sobotę o godzinie 20:05 w TVP2. Jak myślicie, którą drużynę wybierze? Strach pomyśleć jak będą wyglądały występy nastolatka w dalszych etapach, skoro bez żadnego profesjonalnego przygotowania udało mu się odwrócić aż trzy fotele!

Spójrzcie na brawurowe wykonanie piosenki "Hello" Adele przez Antka Szydłowskiego. Konkurencja w trzeciej edycji The Voice Kids 3 jest ogromna!

Antek Szydłowski odwrócił trzy fotele na przesłuchaniach w ciemno, nie mając żadnego doświadczenia ani wokalnego ani scenicznego! Prawdziwy talent!

Mat. prasowe

