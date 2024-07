1 z 6

Aktorzy i twórcy filmu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" najpierw zaprezentowali swój film przed warszawską publicznością i innymi gwiazdami w Warszawie, a później udali się do Gdańska na kolejną premierę filmu. Tym razem obyło się bez kontrowersji, jak na warszawskiej premierze, gdy dzień po imprezie plotkowano na temat dziwnego przemówienia Piotra Woźniaka-Staraka. W Gdańsku Piotr Woźniak-Starak, Maria Sadowska, Magda Boczarska w świetnych humorach pozowali do zdjęć i rozmawiali z fanami. Przypominamy, że ekipa filmu ma powody do radości, ponieważ według pierwszych danych ich film "Sztuka kochania" w weekend otwarcia obejrzało ponad 280 tysięcy osób! "Sztuka kochania" pokonała tym samym poprzedni film Piotra Woźniaka-Staraka "Bogowie" o Zbigniewie Relidze. Oglądaliście już film "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej"? Zobaczcie zdjęcia z gdańskiej premiery filmu!

