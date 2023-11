2 z 5

Joanna Koroniewska pokazała na InstaStories zdjęcie z wizyty w sklepie z wózkami dziecięcymi. Widzimy na nim Maciej Dowbora, któremu najbardziej spodobał się spacerowy wózek, przeznaczony do biegania.

- Pierwsze oglądanie wózków po latach. Taty wybór oczywisty. Biegowy ze znaczkiem Ironmana. Co z tego, że nadaje się dopiero dla półrocznego dziecka.

Model, który wybrał Maciej Dowbor pochodzi z kolekcji marki Britax. Przeznaczony jest dla dzieci od 6 miesięcy do 3 lat. Co najważniejsze, idealnie nadaje się rodziców, który kochają aktywny tryb życia i chcą go wpajać swoim dzieciom od małego.

- IRONMAN do biegania i jazdy na rolkach został stworzony dla biegaczy krótko- i długodystansowych. Dzięki nieruchomemu kołu przedniemu, hamulcowi ręcznemu i doskonałemu zawieszeniu zapewnia szybkość bez kompromisów. Jest oficjalnym wózkiem dziecięcym triatlonu Ironman i zdobywcą nagród dla trzykołowców. Sprosta każdemu wyzwaniu - czytamy na stronie producenta.

Ile trzeba zapłacić za ten wózek?