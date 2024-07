Kim Kardashian naprawdę wie jak się ubrać. Mimo nielicznych wpadek jesteśmy jej wielkimi fankami. Tym razem gwiazda i matka małej North West, pojawiła się w kolorowej stylizacji, którą zaliczamy do jak najbardziej udanych.

Reklama

Zobaczcie więcej, udanych i tych mniej udanych stylizacji Kim Kardashian

Reklama

Kim Kardashian, założyła hit sezonu, czyli oversize'owy płaszcz, a do tego w najmodniejszym, żółtym kolorze. Kim miała na sobie krótki top, który połączyła z ołówkową spódnicą z wysokim stanem. Klasyka colorblockingu w najlepszym stylu. Fiolet, żółty i zgniła zieleń. A do tego złote sandałki. Kochamy ten look!

Zobaczcie więcej zdjęć Kim Kardashian w tej stylizacji: