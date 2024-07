Kim Kardashian znów zachwyciła. Tym razem gwiazda podczas zakupów z słynnym domu handlowym Barney's miała na sobie pastelową stylizację. Całość prezentowała się doskonale, chociaż zagraniczne media zarzucają jej, że znów przytyła. A w końcu kochanego ciałka nigdy za wiele?

Kim Kardashian, po raz kolejny postawiła na ołówkową spódnicę, którą połączyła z crop topem. Delikatnie wystający brzuszek to ukłon w stronę mody lat 90. Jednak w jej wykonaniu całość prezentuje się wyjątkowo nowocześnie. Gwiazda swój look uzupełniła pastelowymi szpilkami z zamszu. Kolor ten wydłużył jej nogi. A na koniec oversize'owy płaszcz z kaszmiru Celine. Tej samej marki jest top Kim, zaś spódnica to vintage Azzedine Alaia. Pudrowe szpilki zaprojektował Manolo Blahnik.

Kochamy ten look!

