Miłość ponad wszystko! Oto najpiękniejsze i najdłuższe związki polskich gwiazd! O takich uczuciach się śni...

Chociaż dzisiejszą tablicę na portalach społecznościowych zalewają nam zdjęcia zakochanych, to miłość w tych czasach potrafi być ulotna. Młodzi ludzie testują się, a czasami tak samo mocno jak kochają, tak mocno się zawodzą. Podobnie jest w show-biznesie. Więcej słyszy się o głośnych rozstaniach i gorzkich rozwodach, a zbyt mało czasu poświęca się prawdziwej miłości. Są na naszym rodzimym podwórku gwiazdy, dla których miłość jest świętością, a słowa przysięgi, składanej w dniu ślubu, nigdy nie tracą na wartości! To właśnie od nich powinniśmy uczyć się miłości! Poznajcie małżeństwa polskiego show-biznesu z największym stażem!

Miłość ponad wszystko! Oto najdłuższe małżeństwa w polskim show-biznesie

Prawdziwa miłość nie istnieje? Spójrzcie na te pary, a z pewnością zmienicie zdanie!

Jerzy Owsiak i Lidia Niedźwiedzka-Owsiak są ze sobą już 45 lat! Swoją ostatnią rocznicę ślubu świętowali zaledwie dwa dni temu, bo 12 lutego.

Dorota Chotecka i Radosław Pazura są parą już od ponad 30 lat! Oboje studiowali w łódzkiej filmówce i to właśnie tam Radosław poderwał ukochaną na "Pana Tadeusza"... No i tak zostało! Ich miłość umocniła się jeszcze bardziej po tragicznym wypadku, który miał miejsce w 2003 roku, w którym zginął Waldemar Goszcz. Aktorzy zupełnie przewartościowali swoje życie i w tym samym roku zdecydowali się pobrać. Ich miłość przetrwała wiele. Prawdziwe uczucie na dobre i na złe.

Daniel Olbrychski miłość swojego życia zawdzięcza... Agnieszce Osieckiej! To ona poznała go z aktualną żoną:

„Krysiu, przyjrzyj się Danielowi, bo jeszcze nie spotkał kobiety, która by na niego zasługiwała” - miała powiedzieć do Krystyny Demskiej.

No to się przyjrzała... W tym roku mija 18 lat od ich ślubu cywilnego!

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się na planie "Tańca z Gwiazdami". Tam zaczęła kwitnąć ich miłość, a widzowie mieli okazję to obserwować. Ich przepiękny ślub odbył się cztery lata później w Zakopanem, a miłość z roku na rok jest coraz silniejsza!

Trenowaliśmy rumbę, czyli taniec miłości. Ja byłem wtedy w pracy, więc starałem się mocno trzymać moje uczucia na wodzy - mówił Marcin przed laty.

Ta para wytańczyła sobie zwycięstwo i niekoniecznie mówimy tu o kryształowej kuli. Przepiękna historia i przepiękne 16 lat razem!

Paulina Sykut-Jeżyna, gdy poznała Piotra Jeżynę miała zaledwie 17 lat! W roku minie im 23 lata razem a pomiędzy nimi wciąż iskrzy! Ta miłość z roku na rok jest coraz silniejsza i godna podziwu!

Cezary Żak i Katarzyna Żak są nierozłączni nawet na ekranie! Mało kto zdaje sobie sprawę jednak, że ich miłość zaczęła się... w 1985 roku na obozie jeździeckim! Ślub Żaków odbył się dwa lata później, a by na niego zarobić wyjechali do pracy do Francji. Katarzyna Żak była pierwszą poważną dziewczyną Cezarego Żaka. A mówią, że taka miłość się nie zdarza!

Trudno nie wspomnieć tutaj o miłości Roberta i Anny Lewandowskich! Ta najpopularniejsza dziś para w Polsce, poznała się podczas obozu integracyjnego dla studentów akademii wychowania fizycznego w 2007 roku. Robert Lewandowski przedstawił się Annie jako... Andrzej. Jak wspominała trenerka to nie była miłość od pierwszego wejrzenia ale... cztery lata później na Malediwach Anna przyjęła pierścionek! W tym roku minie im ósma rocznica ślubu!

