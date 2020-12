Jurka Owsiaka wspiera na co dzień aż pięć kobiet! Kim są jego dorosłe córki i wnuczki? 

Jurek Owsiak przed finałem WOŚP opowiedział nam o swojej rodzinie. Wspiera go aż pięć kobiet. Przede wszystkim żona Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, która razem z Jurkiem pracuje dla Fundacji organizującej WOŚP; jest jej współorganizatorką. Para jest razem od blisko czterdziestu lat. Jurek Owsiak ma też dwie dorosłe już córki, które poszły swoja drogą, inną niż tata.

"Młodsza Ewa uczyła się w Londynie. Ale już wróciła dwa lata temu do Polski i teraz pracuje w Instytucie Chopina, zajmuje się menadżerowaniem, bo jej świat to muzyka i sztuka. Natomiast starsza Ola sprzedała niedawno restaurację i pracuje jako trenerka fitness. Nie jest to obecnie najłatwiejszy zawód, bo kluby sportowe mogą teraz funkcjonować tylko na bardzo restrykcyjnych zasadach . Do tego Ola ma dwójkę dzieci, więc razem z moją żoną "Dzidzią " staramy się jej pomagać", mówi.