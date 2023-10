Jurek Owsiak niezmiennie od 28 lat prowadzi Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzięki jego zaangażowaniu wiele szpitali w całym kraju zostało zaopatrzonych w najlepsze sprzęty medyczne, które pomagają w leczeniu, a przede wszystkim ratują życie w szczególności małych pacjentów. W jaki sposób narodził się w ogóle pomysł zbiórki na tak szeroką skalę? O tym wszystkim opowiedział nam sam Jurek Owsiak. Zobaczcie!

Wyobrażacie sobie styczeń bez finału WOŚP? My nie! Dlatego zawsze chętnie dołączamy się do tej pięknej akcji i trzymamy za nią kciuki do końca świata i jeden dzień dłużej!

