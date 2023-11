I wszystko wiadomo! Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w 2019 roku 175 938 717,56 złotych! Ponad połowa pochodziła ze zbiórek internetowych. Dla porównania, w tamtym roku było to 126 373 804 zł.

Wynik tegorocznej zbiórki ogłoszono w Europejskim Centrum Solidarności. Miejscu symbolicznym, bowiem jego inicjatorem był zamordowany podczas ostatniego finału WOŚP prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Trudno ukryć wzrusznie, kiedy zbieramy się w takim miejscu jakim jest ECS - mówiła wybrana w ostatni weekend prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Pani prezydent szczególnie serdecznie powitała Patrycję Krzymińską „krawcową, która pozszywała nasze serca”. Kobieta teraz pracuje nad wnioskiem o pokojową nagrodę Nobla dla Jurka Owsiaka. To ona zorganizowała najpierw zbiórkę na „ostatnią puszkę prezydenta Adamowicza”, w której uzbierano aż 16 milionów złotych, potem zaś zbiórkę na dofinansowanie ECS.

Jurek Owsiak na początek konferencji poprosił o chwilę ciszy dla Pawła Adamowicza.

- Paweł, jesteśmy - mówił.

Jak zaznaczył, to był niezapomniany finał. Bo jeszcze mocniej ugruntowało się we wszystkich, że gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej.

- Poczuliśmy niesamowitą solidarność Polaków. To wydarzenie, podczas najpiękniejszego momentu, jakim jest światełko do Nieba, to był moment niesamowicie trudny dla nas. Mogę teraz powiedzieć tylko: Paweł nic nie poszło na marne. My Polacy pokazaliśmy, że nadal gramy. Coś takiego się zdarzyło, ale nie odgrodzimy się, nikt nie będzie stawiał barier przed sceną. Kolejny finał będzie taki sam. Będzie się zwracał do ludzi dobrej woli.

Poprosił o kilka słów Magdalenę Adamowicz, wdowę po byłym prezydencie.

- Paweł wychowany był tak, że trzeba się dzielić z innymi. Uczyliśmy tego od najmłodszych lat nasze dzieci. Dlatego po jego ragicznej śmierci od razu pojawiła się myśl, by nie przynosić morza kwiatów, ale wpłacać drobne kwoty na WOŚP. Z tych symbolicznych kwot została zebrana ogromna niewyobrażalna kwota 16 mln. Jestem wzruszona tym ile dobra po tej tragedii zebraliśmy. Proszę was, by napotkaną nienawiść zamieniać na miłość - mówiła w nagraniu, które puszczone w ECS.

Jurek pokazał karetkę, którą kupiono za te pieniądze dla gdańskiego szpitala przy ul. Polanki. Ma napis: "ostatnia puszka prezydenta". Jak mówił, takiej zbiórki nie było jeszcze w historii Facebooka w Europie. Wymienił też wiele instytucji, które skorzystały z pieniędzy z tej puszki.

Jurek podziękował również za akcję: Murem za Owsiakiem.

Podczas gdańskiego finału WOŚP zamordowano prezydenta miasta Pawła Adamowicza.