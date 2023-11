Jerzy Owsiak apelował, aby media nie używały języka pogardy i nienawiści. Prezes WOŚP dziękował mediom za wsparcie, ale przy okazji zwrócił uwagę na pewną rzecz...

Bardzo dziękuje mediom, że byliście razem z nami na finale. Była także z nami Telewizja Polska. TVP byliście razem z nami od samego początku, bo razem to wymyśliliśmy. Razem graliśmy i tworzyliśmy coś nieprawdopodobnego. Graliśmy ze sobą 24 lata- mówił Jerzy Owsiak. Byliście z nami podczas 27. finału. przekazując bardzo rzetelne wiadomości. Następnie wczoraj w "Wiadomościach" przekazujecie znowu coś co ma dyskredytować mnie, nas, to, że ludzie się zbierają, że ludzie piszą. Podziękujcie, tym ludziom, że piszą. Macie prawo dać każdy komentarz publicystyczny, ale zróbcie to profesjonalnie. Zróbcie to w taki sposób, aby tych milionów ludzi nie obrażać i nie mówić, że jakiś tam koleś fałszywy.