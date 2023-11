Zaskakujące doniesienia w świecie polityki. Dziennikarz Konrad Piasecki w TVN 24 w programie „Kawa na ławę” zdradził, że Magdalena Adamowicz ma wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wdowa po prezydencie Gdańska, Pawle Adamowiczu, ma zająć drugie miejsce na pomorskiej liście Koalicji Europejskiej. Są to nieoficjalne informacje, choć w studiu TVN 24 był obecny szef klubu PO, Sławomir Neumann, który nie zaprzeczył tym informacjom.

Magdalena Adamowicz, tuż po tragicznej śmierci swojego męża, w jednym z wywiadów podkreślała, że wiele osób namawiało ją do kandydowania w wyborach, żeby kontynuowała dzieło Pawła Adamowicza. Nie była jednak do tego przekonana:

Paweł dbał o Gdańsk jako wspólnotę obywateli. To było dla niego ważne, żeby religia, światopogląd czy sympatie polityczne nie dzieliły. Ludzie czuli jego miłość do Gdańska. Wielu mnie namawia, żebym kontynuowała jego dzieło i zaangażowała się w politykę, żebym kandydowała do Parlamentu Europejskiego. Nie wiem, ale dziś nie czuję takiej siły. Polityka jest taka brutalna - mówiła jakiś czas temu w Onet.pl.