Grażyna Wolszczak jakiś czas temu skończyła 53 lata. Mimo upływu czasu jej wygląd wzbudza wielkie zainteresowanie wśród wielu mężczyzn, a niejedna kobieta marzy by chociaż w połowie mieć tak zgrabną figurę czy idealną cerę jak ona. Aktorka wyznała co jest tajemnicą jej doskonałego wyglądu. Okazuje się, że chodzi o przesadnie dbającą... mamę.

- Moja mama była szkolną higienistką i miała kompletnego fioła na punkcie zdrowia. Nie wolno mi było na przykład jeść tych wszystkich przysmaków, na które inne dzieci mogły sobie pozwolić. Bez zdrowia uroda nie istnieje - tłumaczy Grażyna w rozmowie z "Takie jest życie".



Na szczęście Grażyna dojrzała już do narzuconych przez mamę nawyków i dzisiaj świadomie stawia na zdrowy tryb życia.



