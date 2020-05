"Ślub od pierwszego wejrzenia": Uczestnicy spędzają ze sobą ostatnie chwile przed podjęciem decyzji! Którą parę dopadnie kryzys tuż przed finałem?

Już w najbliższy piątek 15 maja na antenie TVN7 będziemy mogli zobaczyć 12. odcinek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Będzie to już przedostatni odcinek 4. edycji eksperymentu! Uczestnicy mają więc ostatnie chwile na spędzenie ze sobą czasu i podjęcie najważniejszej decyzji - czy pozostają w małżeństwie, czy biorą rozwód. Niestety u jednej par znowu pojawi się kryzys. Widzowie będą mogli liczyć na wielkie emocje! Zobaczcie!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": co wydarzy się w przedostatnim odcinku 4. edycji eksperymentu?

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" wszedł już w decydującą fazę. Już 22 maja poznamy ostateczne decyzje uczestników eksperymentu! To właśnie wtedy dowiemy się kto pozostanie w małżeństwie, a kto być może zdecyduje się na rozwód. Jednak zanim to nastąpi, zobaczymy ostatnie chwile par przed podjęciem tej poważnej decyzji. Co zatem wydarzy się w 12. odcinku eksperymentu?

Jak już wiadomo, Agnieszka bardzo szybko podjęła decyzję o przeprowadzce do Wojtka. Porzuciła pracę w Łodzi i już zaczęła szukać nowego stanowiska w Krakowie. W 12. odcinku dowiemy się, że pierwsza rozmowa kwalifikacyjna dziewczyny jednak zakończy się fiaskiem. Na szczęście to niepowodzenie nie załamie Agnieszki! Widać, że bardzo jej zależy na swoim mężu - w końcu przemeblowała dla niego całe swoje życie niemalże natychmiast. Czy ta decyzja nie będzie jednak zbyt pochopna?

Z kolei Oliwia i Łukasz spędzili ostatnio czas w rodzinnym mieście chłopaka. Wygląda na to, że po lekkim kryzysie w ich związku nie ma już śladu! Co więcej dziewczyna przyzna, że w swoim mężu odkryła... uczuciową stronę! Przypomnijmy, że w poprzednim odcinku Łukasz "oświadczył się" swojej partnerce. Czy to będzie pierwszy znak, że ta dwójka jednak zdecyduje się pozostać w małżeństwie?

Niestety wygląda na to, że Joanna i Adam w dalszym ciągu będą borykać się z kryzysem w związku. Chociaż już wydawało się, że ta dwójka znalazła wspólny język, to jednak Asia znów poczuje się odsunięta przez swojego męża. Wszystko przez to, że Adam nie zaprosił swojej żony na przyjęcie z okazji imienin swojego taty. Co więcej, to właśnie z powodu tej imprezy postanowił... odwołać spotkanie z Joanną! W tej sytuacji nie obędzie się bez spotkania z ekspertem. Czy ta para da jeszcze sobie szansę? Czy uda im się zażegnać kryzys tuż przed finałem eksperymentu?

O tym przekonamy się już w najbliższy piątek w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia"!

Czy decyzja Agnieszki o przeprowadzce do Wojtka nie okaże się zbyt pochopna?

Oliwia przyzna, że odkryła w swoim mężu nową, uczuciową odsłonę! Czy to znak, że podczas finału eksperymentu dziewczyna powie "tak" dla swojego małżeństwa?