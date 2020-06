Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dodał tajemniczy wpis: "To co piękne szybko się kończy" 

Agnieszka i Wojtek nie kryją swojego zaskoczenia ogromem sympatii, jaki zyskali dzięki udziałowi w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". To specjalnie dla widzów, postanowili kontynuować swoją medialną działalność i założyli kanał na Youtube, gdzie na bieżąco informują fanów o tym, co u nich słychać. Jednak przed kilka ostatnich dni zniknęli z social mediów. Wojtek dodał wpis:

(...) niestety to co piękne to szybko się kończy

Co miał na myśli?

Wojtek i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpoczywają od mediów

Wojtek i Agnieszka to jedna z najsympatyczniejszych par czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Małżeństwo planuje nawet kolejny ślub, tym razem kościelny! Zakochani chętnie prowadzą swoje profile społecznościowe i utrzymują ciągły kontakt z internautami, od których przez ostatnie miesiące dostali ogromną ilość wsparcia. Agnieszka i Wojtek chętnie dzielą się tym, co działo się u nich przez ostatni rok. Przyznali, że nie zawsze było kolorowo, ale to właśnie te złe momenty m. in. udowodniły im, że bardzo im na sobie zależy.

Ostatnie dni Agnieszka i Wojtek spędzili offline. Nie publikowali nic w sieci. Wojtek właśnie przerwał kilkudniowe milczenie i przeprosił fanów, za to, że nic się u nich nie pojawiało. Okazuje się, ze małżeństwo wybrało się na długi weekend za miasto:

Moi drodzy... Wybaczcie, że się nie odzywamy ale ładujemy baterie, akumulatory i co się jeszcze da... Jest po prostu cudownie no ale niestety to co piękne to szybko się kończy i już jutro wracamy do domu, więc wam wszystko opowiemy 😁 za tydzień w piątek zobaczycie na naszym kanale gdzie byliśmy, co robiliśmy i co widzieliśmy, więc jeszcze trochę cierpliwości, a teraz wracam do żony i znajomych. Buziaki

Internauci absolutnie nie mają za złe swoim ulubieńcom tego, że potrzebowali kilku dni dla siebie i przyznali, że nie mają za co przepraszać:

- Nie przepraszaj to zrozumiałe że chcecie się sobą nacieszyć i łapać każdą chwilę💪 jesteście tak słodcy że nie można się na Was gniewać😃❤️

- Miłego weekendu😘ładujcie akumulatory👍

Przy okazji Wojtek pokazał kolejne urocze zdjęcie z Agnieszką!

- Wyglądacie tak słodko. Powodzenia 😍😍😍

- Super zakochańce ❤️❤️

- Miło się na Was patrzy 😎🌞❤ - pisali internauci

Nie sposób się nie zgodzić!

Wojtek dodał kolejne zdjęcie z Agnieszką. Internauci uwielbiają tę parę i życzą im wszystkiego najlepszego.

Wojtek przeprosił fanów za kilka dni nieobecności w sieci, jednak oni nie mieli parze tego za złe. Rozumieją, że małżonkowie potrzebują również chwil tylko dla siebie i swoich najbliższych.