Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał swoją partnerkę! Zamieścił również romantyczny wpis!

Adam z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydował się pokazać swoją partnerkę! Na Instagramie chłopaka pojawiło się urocze zdjęcie, które opatrzył romantycznym podpisem. Co więcej, na InstaStory Adama możemy także zobaczyć, jak jego kobieta prowadzi dziecięcy wózek. Wszystko wskazuje na to, że para powitała na świecie dziecko! Zobaczcie!

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia pokazał swoją partnerkę!

Adama poznaliśmy w 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jego żoną została Asia, jednak parze nie udało się pozostać w małżeństwie. Wynikało to głównie z decyzji Adama, gdyż to on chciał rozwodu z Joanną.

- Nie zamierzam przerywać tej znajomości, żeby to się rozwijało naturalnym krokiem, takim wolnym, swobodnym, a gdzieś tam jak będziemy w małżeństwie to przynajmniej z mojej strony ja tej swobody nie będę miał do końca. Dlatego ja jestem za rozwodem - przyznał Adam podczas ostatniej rozmowy z ekspertami.

Adam obiecał przy ekspertach, że pomimo rozwodu będzie się spotykał z Joanną po zakończeniu eksperymentu i dbał o ich wzajemne relacje. Tak się jednak nie stało. Niedługo potem przyznał, że jego życie dwa dni po ogłoszeniu decyzji o rozwodzie, zmieniło się o 180 stopni. Chłopak jednak nie chciał wyjawić co takiego się wydarzyło. Internauci jednak snuli domysły, że ma już nową partnerkę.

Wygląda na to, że domysły internautów potwierdziły się. Adam jest w szczęśliwym związku i jest bardzo zakochany! Właśnie pochwalił się pięknym zdjęciem ze swoją partnerką i opatrzył je romantycznym wpisem.

Bez ciebie wszystko mi jedno

I czuję jakby mnie było pół...😘😍🥰

Przy tobie znika całe zło, przez otwarte okna

Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę...Ciebie więcej chce😚😘to miłość - napisał pod zdjęciem Adam.

Co więcej na InstaStory Adama możemy zobaczyć, jak jego ukochana prowadzi... dziecięcy wózeczek! Wygląda więc na to, że para doczekała się również potomstwa. Zobaczcie zatem zdjęcie, którym pochwalił się Adam!

Adam na swoim InstaStory zamieścił również krótkie nagranie, na którym widać, jak jego partnerka prowadzi dziecięcy wózeczek.