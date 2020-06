Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia” wspomina eksperyment: "Z całą odpowiedzialnością i w pełni świadomie...”

Agnieszka, uczestniczka 4. Edycji „Ślub od pierwszego wejrzenia” podzieliła się z fanami swoimi przemyśleniami na temat eksperymentu. To właśnie dzięki udziałowi w programie poznała swojego męża Wojtka. Dziewczyna przyznała, że eksperci wykonali kawał dobrej roboty! Zobaczcie jak to wspomina.

Zobacz także: Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po raz pierwszy pokazał tak intymne zdjęcie z Agnieszką

Program „Ślub od pierwszego wejrzenia” jest eksperymentem, który wzbudza wiele emocji wśród widzów. Dwie nieznane sobie osoby wstępują w związek małżeński, po czym mają miesiąc aby się poznać i podjąć decyzję – czy pozostają dalej razem. Ostatnie dwie edycje pokazały, że ekspertom udało się dopasować kilka par, które do dziś wiodą szczęśliwe życie. Jedną z nich jest Agnieszka i Wojtek – uczestnicy 4. edycji eksperymentu.

Agnieszka i Wojtek od pierwszych chwil przypadli sobie do gustu. Ich miłość trwa, a poczynania pary możemy śledzić w mediach społecznościowych. Małżeństwo zgromadziło wielu fanów, którzy z niecierpliwością czekają na ich kolejne posty. Tym razem wzruszającym wpisem podzieliła się Agnieszka, która wspomina udział w eksperymencie. Co więcej przyznała również, jak bardzo kocha Wojtka!

W dalszej części postu czytamy, że nie zawsze tej parze było łatwo, jednak ich miłość pokonała wszelkie przeciwności losu.

Fani są zachwyceni, że telewizyjny eksperyment dał miłość tej parze!

- To aż niewiarygodne żeby w takim programie powstała taka miłość 😍 oglądałam wszystkie edycję ale Wam kibicowałam i kibicuje najbardziej 🤗 oboje jesteście tak pozytywni że nie można Was nie lubić 😉 Dużo miłości i cierpliwości Wam życzę 😘❤️

- Oj takie to właśnie życie jest! Jeśli coś nam jest dane to na różne sposoby nas do siebie pcha 😉Powodzenia ❤️

- Pięknie napisane życzę wszystkiego najlepszego w dalszej drodze.

- Piękne słowa pani Agnieszko, serce się raduje, promieniejecie szczęściem, to widać, pozdrawiam was serdecznie i życzę wam jeszcze więcej miłości😘😘💖💖🌹🌹🌹 - piszą fani tej uroczej pary.