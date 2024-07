Reklama

Dom Wojciech Szczęsnego w Rzymie

Kilka tygodni temu, Wojtek Szczęsny podjął decyzję o przejściu do klubu AS Roma. Polski bramkarz opuścił Arsenal Londyn, bo stracił miejsce w podstawowym składzie i ostatnie kilka miesięcy spędził na ławce rezerwowych. Zdecydował się na przeprowadzkę do Rzymu, gdzie spędzi najbliższy rok. Razem z nim w stolicy Włoch zamieszkała jego ukochana Marina. Jak mu się tam podoba?

W weekend Marina umieściła filmik, na którym widać Szczęsnego w basenie pływającego na dmuchanym flamingu. Szczęsny mówi do kamery:

"Powiem Ci Marina ze takie życie to nie dla mnie. Niebo za niebieskie, pogoda za ładna. Ja wole skromnie mieszkać w Londynie, gdzie pada deszcz” - powiedział Wojtek Szczęsny w filmiku nagranym przez Marinę.

Oczywiście Szczęsny mówi to wszystko z przekąsem :-) W końcu kto wolałby deszczowy Londyn od domu z basenem w słonecznym Rzymie? My z pewnością wybralibyśmy drugą opcję. Zobaczcie, jak Marina i Wojtek Szczęsny żyją w Rzymie...

Don't try this at home!! :) Film zamieszczony przez użytkownika Wojciech Szczesny (@wojciechszczesny1) 23 Sie, 2015 o 5:17 PDT

