Wygląda na to, że ten rok będzie przełomowy dla Mariny Łuczenko i Wojtka Szczęsnego! Zakochani powitali 2015 rok na wycieczce w Rzymie i teraz okazało się to miejsce już wkrótce będzie dla nich bardzo ważne! Para nie tylko niedawno zaręczyła się i już planuje ślub, ale także czeka ich przeprowadzka.

Wszystko wskazuje na to, że para już wkrótce opuści Londyn i przeprowadzi się właśnie do Rzymu. Jak podają włoskie media, polski bramkarz jest o krok od przejścia z Asrenalu do klubu AS Roma. Negocjacje w tej sprawie miały trwać od tygodni. Na razie chodzi tylko o roczne wypożyczenie piłkarza, ale w dłuższej perspektywie kto wie, być może będzie to zmiana na stałe. Zobacz też: Wojtek Szczęsny i Marina wybrali wymarzone miejsce na ślub! Jakie? Znamy odpowiedź!

Jak podaje "The Telegraph" Szczęsny miałby zostać wypożyczony za kwotę 500 tys. euro. Jeśli rzymski klub zechciałby kupić Szczęsnego, wówczas wiązałoby się to dla AS Roma z wydatkiem rzędu 5 mln euro. Polski bramkarz w Arsenalu zaliczył ostatnio kilka wpadek zarówno na boisku w meczu z Southampton, jak i poza nim, gdy został przyłapany po meczu z papierosem. W AS Romie będzie miał szansę zmienić otoczenia i zacząć wszystko od początku, co mamy nadzieję będzie wiązało się z rozwojem jego kariery.

Pytanie, co o przeprowadzce do Rzymu sądzi narzeczona Wojtka - Marina? Wokalistka i bramkarz ostatnio byli w Rzymie w grudniu. Czyżby już wtedy para rozglądała się za nowym lokum? Wprawdzie Marina i Wojtek marzyli o ślubie w egzotycznej Tajlandii, ale kto wie, może romantyczne Włochy zrobią na nich większe wrażenie i postanowią pobrać się na przykład w pięknym Rzymie lub uroczej Wenecji? :)

