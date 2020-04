Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budzą ogromną sympatię wśród widzów. Wszyscy kibicują ich związkowi i wyczekują chwili, kiedy w końcu ich ulubieńcy będą mogli potwierdzić czy wciąż są razem. Na profilu Instagramowym Wojtka pojawił się jednak niepokojący wpis dotyczący Agnieszki. O co chodzi?

Agnieszka i Wojtek zachwycili fanów już od pierwszych odcinków "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wydawać by się mogło, że zostali dopasowani do siebie idealnie. Podczas swojego wesela dali się namówić nawet na pierwszy namiętny pocałunek. Podróż poślubna również minęła im w szampańskich nastrojach. Jednak na lotnisku w drodze powrotnej po Polski pojawił się pierwszy zgrzyt. Agnieszka nie miała dobrego nastroju i nawet tego nie ukrywała. Wojtek próbował rozładować napiętą sytuację, ale jego żarty nie działały na żonę.

Wojtek odniósł się do tamtejszej sytuacji na swoim Instagramie:

Co za nerwy... Co to będzie? Ale odcinek, trochę smutny, trochę zagadkowy... A wy co myślicie, jak to się wszystko zakończy?