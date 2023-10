Oliwia i Łukasz to najmłodsza para czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Młodzi niemal od razu przypadli sobie do gustu. Internauci jednogłośnie stwierdzili, że para pasuje do siebie wizualnie, jednak pozostaje jeszcze kwestia charakterów.

Eksperci programu zauważyli, że Oliwia zdaje się mieć dominującą osobowość i ważne jest, by małżonkowie potrafili znaleźć złoty środek, dzięki któremu dojdą do porozumienia i oboje będą mogli być szczęśliwi.

Internauci doszukali się w sieci, że związek Oliwii i Łukasza może być już przeszłością, na co wskazywać może fakt, że mężczyzna jest jedyną osobą wśród uczestników, której nie obserwuje Oliwia. Kolejny "dowód" to zdjęcie Łukasza, na którym fani nie doszukali się obrączki.

Instagram mamy uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wskazuje jednak na coś innego... Pojawił się tam pewien komentarz, na który sami zainteresowani nie zdecydowali się jednak odpowiedzieć... O co chodzi?

