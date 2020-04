"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kryzys w związku Joanny i Adama! Co wydarzyło się w programie? 

Kolejny odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za nami. Co tym razem wydarzyło się w programie? Jak po podróżach poślubnych wyglądają relacje młodych par? Niestety, u jednej z par pojawił się poważny krysys. Jak sobie z nim poradzą? Czy ich związek przetrwa? Sprawdźcie naszą relację z ostatniego odcinka show TVN 7!

Kryzys w związku Agnieszki i Wojtka

Po udanej podróży poślubnej pojawił się pierwszy zgrzyt u Agnieszki i Wojtka. Już na lotnisku Agnieszka nie potrafiła ukryć, że nie ma zbyt dobrego nastroju. Wojtek próbował rozładować napiętą sytuację, ale jego żarty nie działały na Agnieszkę.

Kiedy wróciliśmy to już byliśmy tak zmęczeni, niewyspani, głodni i nasze charaktery wzięły górę- mówiła Agnieszka. Widziałem po minie Agnieszki, że się poirytowała i ona widziała też po mnie- ocenił Wojtek. Musimy wziąć głebokie oddechy - dodał. My praktycznie się do siebie nie odzywaliśmy- mówiła dalej Agnieszka.

Po powrocie do Polski para pojechała do Wojtka do Krakowa. A co słychać u Joanny i Adama? Para na zakończenie podróży poślubej wybrała się w rejs statkiem. Niestety, Joanna bardzo źle się poczuła.

Weszliśmy na ten statek i się przestraszylam tego widoku- mówiła Joanna.

Joanna przed kamerami przyznała, że złe samopoczucie to nie tylko efekt lęku wysokości ale również całej sytuacji związanej ze ślubem.

Przestraszyło mnie to, jak zaczęliśmy rozmawiać o przyszłości- mówiła zapłakana uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Z kolei Agnieszka i Wojtek wrócili do mieszkania mężczyzny i robili wszystko, żeby ich relacje się poprawiły.

W dalszej części programu Joanna nie wytrzymała i zalała się łzami w rozmowie z Adamem.

Chyba ze mną jest coś nie tak- mówiła Joanna. Nie wiedziałem o co chodzi, nie wiedziałem jak się zachować- komentował Adam. Ja się pytałem o co chodzi, ale nie powiedziała tego. Jedyne co się dowiedziałem to, że potrzebuje przerwy.

Adam miał żal, że to on bardziej się stara, a Joasia sugerowała, że mąż narzuca jej swoje zdanie. Oliwia i Łukasz z kolei po bardzo udanej podróży poślubnej zaczęli rozmawiac o wspólnej przyszłości. Łukasz przed kamerami przyznał, że kiedy nie ma Oliwii obok to zaczyna za nią tęsknić. Kiedy jednak mężczyzna po kilku godzinach podróży przyjechał do żony, ta długo nie otwierała mu drzwi.

Musiałem poczekać, mówiła ze telefonu nie słyszała- mówił Łukasz.

Para przywitała się czułym pocałunkiem.

Tęskniłeś? Nie kłamiesz? - mówiła do niego Oliwia.

Para rozpakowała prezenty ślubne!

Po nocy Agnieszka i Wojtek znów tryskali dobrym humorem i razem zabrali się za porządki przed wizytą mamy Wojtka.

Fajna jest, strasznie ją polubiłam- mówiła mama Wojtka.

Agnieszka była zachwycona wizytą teściowej. Panie szybko się dogadały! Niestety w pewnym momencie złe emocje pojawiły się u Oliwii i Łukasza.

Ja jestem typem skrytego człowieka- mówił Łukasz.

Oliwia nie ukrywała, że nie wie jak reagować na zachowanie męża...

Co będzie dalej? Tego dowiemy się w następnym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

