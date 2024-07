Kuba Wojewódzki już tradycyjnie swój wtorkowy show zaczyna od polityki, a konkretnie od zaproszenia do programu prezydenta Andrzeja Dudy. Tym razem mówił, że wśród najczęściej wyszukiwanych haseł w Internecie jest ślub Marka Kondrata (gościa ostatniego odcinka), informacja o tym, że Charlie Sheen jest nosicielem HIV, Liroy w Sejmie i ułaskawienie przez prezydenta Mariusza Kamińskiego, kordynatora służb specjalnych w rządzie PiS.

W programie Kuba Wojewódzki przypomniał stare hasło TKM.

Kiedyś to znaczyło Teraz K... My, ale teraz to brzmi zupełnie inaczej. TKM to znaczy Teraz Kamiński Mariusz - mówił.